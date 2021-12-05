Трамваи задерживаются в Погонном проезде в Москве из-за ДТП на путях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Трамваи №2, 4л, 4пр, 7, 46 задерживаются из-за дорожной аварии на путях в Погоном проезде в Москве. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Погонном проезде из-за ДТП задерживаются трамваи №2, 4л, 4пр, 7, 46. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в воскресенье около 14:00 на пересечении Погонного проезда и 2-го проезда Подбельского произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №7. "В результате с рельсов сошла средняя тележка трамвая. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля - на перекрестке он не уступил дорогу трамваю и допустил столкновение с городским транспортом", - добавляется в материале.

В аварии никто не пострадал. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.