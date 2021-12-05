Полицейские во Владикавказе задержали предполагаемого виновника поджога в школе

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции во Владикавказе задержали предполагаемого виновника поджога в школе, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Владикавказу задержали и доставили в отдел полиции местного жителя 1965 г. р., подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы № 48. По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы", - говорится на сайте "МВД Медиа".

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, после проведения соответствующих экспертиз следователями МВД по Республике Северная Осетия-Алания будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 декабря во Владикавказе из школы были эвакуировали 510 детей во время пожара, пострадавших нет. Сообщалось, что очаг возгорания находился под лестничной клеткой первого этажа.