В Ростове-на-Дону арестован обвиняемый в убийстве мужчины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве мужчины в Ростове-на-Дону заключен под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ростовской области расследуется уголовное дело по обвинению 42-летнего жителя Ростова-на-Дону в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

2 декабря на ростовском мусороперерабатывающем предприятии был обнаружен пакет с человеческими останками. В ходе следственных действий и оперативных мероприятий удалось в кратчайшие сроки установить и задержать причастного к совершению преступления.

По предварительным данным, мотивом преступления стал бытовой конфликт на почве совместного распития спиртных напитков, в результате обвиняемый ранил потерпевшего ножом. От полученных ранений мужчина скончался. Удостоверившись в том, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник отчленил некоторые части его тела и, завернув в пакеты, перенес в мусорные контейнеры.