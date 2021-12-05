Массовое ДТП в Москве произошло при перестроении грузовика

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Грузовик при перестроении столкнулся с восемью легковыми автомобилями на Симферопольском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"В 18:20 мск на 22-м км Симферопольского шоссе при перестроении произошло, предварительно, столкновение грузового автомобиля и восьми легковых машин. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства устанавливаются.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что отказ тормозов в грузовом автомобиле рассматривается в качестве вероятной причины ДТП. "Точно будет установлено в ходе разбирательства", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском шоссе столкнулись семь машин, предварительно, двое пострадали. Для автотранспорта перекрыты три полосы в сторону Москвы.