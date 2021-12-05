В Дагестане задержан водитель, который протащил полицейского на капоте легковушки

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали водителя, который накануне протащил полицейского на капоте легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"<...> Водитель в состоянии наркотического, либо алкогольного опьянения, мог как сам погибнуть, так и убить кого-либо невиновного на дороге. Разыскиваемый ранее 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, задержан и доставлен в отдел полиции Дербента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушитель, не имеющий водительских прав, дважды привлекался за вождение в состоянии опьянения.

"На данный момент у него имеется непогашенная условная судимость. По его словам, он не просто употребил (без медицинского на то показания) "Лирику", но и позже выпил пиво, что значительно усугубило его физическое состояние", - добавили в МВД по республике.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель белой легковушки на капоте провез сотрудника полиции. Сообщалось, что нарушитель - гражданин другого государства.