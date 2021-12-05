СМИ: кандидат в президенты Франции Земмур подвергся нападению на предвыборном митинге

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмур подвергся в воскресенье нападению на своем первом предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент. Об этом сообщил телеканал BFM.

Земмур в сопровождении охраны и журналистов двигался по залу к трибуне, когда неожиданно на него набросился выбежавший из группы зрителей человек. Он с силой обхватил руками голову кандидата, пытаясь повалить его на землю. Нападавший был сразу же задержан охраной, которая вывела его из зала. Он взят под стражу за умышленное насилие.

Как сообщили телеканалу источники в полиции, злоумышленник известен стражам порядка в связи с различными правонарушениями. Причины его нападения неизвестны.

Ранее полиция и жандармерия задержали в Вильпенте 46 человек за нарушение периметра безопасности. Во время митинга Земмура в зале вспыхивали потасовки между противниками и сторонниками кандидата. В ходе выступления кандидат, объявивший о создании собственного движения "Реконкиста", резко критиковал власти и парламентскую оппозицию. В случае избрания он обещал остановить миграционные потоки во Францию и снизить иммиграцию до "нулевого уровня".

63-летний Земмур объявил 30 ноября о решении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата. Он никогда не занимал выборных должностей. Земмур работал журналистом в различных изданиях, является автором нескольких книг, некоторые из них посвящены критике радикального исламизма.

Список претендентов на пост главы государства постоянно пополняется и уже включает более четырех десятков имен, в него входят кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы. Первый тур выборов во Франции пройдет 10 апреля 2022 года, второй - 24 апреля.