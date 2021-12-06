Рейсы на Чукотку и во Владивосток задержали в хабаровском аэропорту из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Самолет в Анадырь задержали в аэропорту Хабаровска, а воздушному судну, вылетевшему из краевой столицы во Владивосток, пришлось вернуться обратно из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"ИЕ5603 Хабаровск - Владивосток. Воздушное судно вернулось в пункт отправления ввиду неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Владивосток (туман). Самолет совершил посадку в аэропорту Хабаровск", - говорится в сообщении.

Рейс ЯК511 Хабаровск - Анадырь задерживается по метеоусловиям аэропорта назначения. В столице Чукотки 6 декабря идет снег, в течение дня ветер будет достигать 24 м/с.