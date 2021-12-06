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Движение общественного транспорта в Анадыре на Чукотке приостановили из-за циклона

Задерживаются также вылеты шести авиарейсов

ТАСС, 6 декабря. Движение автобусов в Анадыре приостановили из-за ветра и метели. Жителей села Тавайваам будут развозить по домам с помощью муниципальной спецтехники, сообщили ТАСС в мэрии областной столицы.

"Погода ухудшилась, на улице практически нулевая видимость. Было принято решение о приостановке движения общественного транспорта. Жителей пригородного села Тавайваам будут развозить по домам с помощью спецтехники. Отменены занятия в школах", - уточнили в мэрии Анадыря.

По данным Чукотского УГМС, 6 декабря на Чукотке прогнозируется юго-восточный ветер, на остальной территории - северный 5-10 м/с с усилениями до 15-20 м/с и низовой метелью. На побережье Чукотского моря порывы будут достигать 25-30 м/с, на побережье Берингова моря - 30-35 м/ с с метелью. В районе Берингова пролива порывы до 40 м/с с сильной метелью. Задержаны вылеты шести рейсов.

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РоссияЧукотский автономный округ
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