В Индонезии заявили, что извержение вулкана Семеру не привело к нарушению авиасообщения

СИНГАПУР, 6 декабря. /ТАСС/. Мощное извержение вулкана Семеру не повлияло на воздушное сообщение над крупнейшим и самым густонаселенным островом Индонезии Ява, а также островом Бали. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении генерального директора управления гражданской авиации Минтранса Нови Риянто.

По его словам, "мониторинг ситуации, в том числе при помощи спутников, ведется с 4 декабря, когда наблюдался сильный выброс дыма и пепла". "За это время никаких опасных частиц в районе аэропортов провинций Восточная Ява, Центральная Ява, а также Бали не обнаружено", - указал чиновник.

Кроме того, он добавил, что "извержение вулкана также не повлияло на маршруты движения воздушных гражданских судов".

Выброс пепла вулкана Семеру, самой высокой точки на острове Ява, произошел в субботу, в результате погибли как минимум 14 человек, десятки получили ранения. Между тем спасатели не исключают, что число жертв увеличится, поскольку несколько домов оказались засыпаны грязью и песком.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, радиус которого насчитывает около 40 тыс. км. Эксперты сюда также включают Мексику, Новую Зеландию, Папуа - Новую Гвинею, США, Филиппины, Японию. В Индонезии на данный момент насчитывается 127 активных вулканов, семь из которых активно извергаются.