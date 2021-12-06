МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Росавиация проведет расследование инцидента с обледенением самолета S7, который 2 декабря выполнял рейс Магадан - Новосибирск. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании "Сибирь", выполнявшего 2 декабря полет по маршруту Магадан - Новосибирск. Расследование обстоятельств и причин авиационного инцидента будет проведено силами центрального аппарата Росавиации, председатель комиссии по расследованию - начальник Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов", - отмечается в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.