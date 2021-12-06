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В Сочи около 1 тыс. жителей остались без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе

В ликвидации аварии участвуют шесть человек

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Перебои с водоснабжением наблюдаются в домах около 1 тыс. жителей поселка Лазаревское в Сочи из-за аварии на крупном водоводе, сообщает в понедельник МУП Сочи "Водоканал".

"Зафиксирован порыв магистрального водовода. По информации ситуационного центра предприятия, в связи с этим у порядка тысячи жителей, проживающих в ряде домов по улицам Павлова, Коммунальников, Пугачева, а также на переулке Павлова могут наблюдаться перебои с подачей питьевой воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации аварии задействованы шесть человек, завершить необходимый комплекс работ планируется до 18:00 (мск).

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