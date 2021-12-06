В ДТП в Крыму пострадали 10 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Десять человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Нижнегорск - Белогорск в Крыму, сообщается в понедельник на сайте МВД по республике.
"Сотрудники полиции в Нижнегорском районе выясняют все обстоятельства ДТП, в котором пострадали 10 человек. 5 декабря в 18:40 водитель автомобиля ВАЗ-21124, 1993 года рождения, двигаясь по автодороге Нижнегорск - Белогорск вблизи села Косточковое Нижнегорского района, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и допустил занос автомобиля с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "сразу были госпитализированы три человека, позже в медучреждения самостоятельно обратились еще семь человек". "В результате ДТП пострадали 10 человек - водители и пассажиры обоих транспортных средств, в том числе двое детей 2010 и 2020 года рождения, и беременная женщина", - сообщается на сайте.
По предварительным результатам освидетельствования, водители автомобилей были трезвы. Проводится доследственная процессуальная проверка. "Всем пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза, на предмет определения степени тяжести вреда здоровью. После получения результатов будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Прокуратура Крыма взяла ход проверки на контроль, сообщается на сайте ведомства. "Непосредственно на месте происшествия госпитализированы в районную больницу водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia, а также пассажир автомобиля ВАЗ-21124, остальные участники ДТП самостоятельно обратились за медицинской помощью. В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты которой взяты на контроль в прокуратуре республики", - уточняется в сообщении.