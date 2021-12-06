В ДТП в Крыму пострадали 10 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Десять человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Нижнегорск - Белогорск в Крыму, сообщается в понедельник на сайте МВД по республике.

"Сотрудники полиции в Нижнегорском районе выясняют все обстоятельства ДТП, в котором пострадали 10 человек. 5 декабря в 18:40 водитель автомобиля ВАЗ-21124, 1993 года рождения, двигаясь по автодороге Нижнегорск - Белогорск вблизи села Косточковое Нижнегорского района, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и допустил занос автомобиля с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "сразу были госпитализированы три человека, позже в медучреждения самостоятельно обратились еще семь человек". "В результате ДТП пострадали 10 человек - водители и пассажиры обоих транспортных средств, в том числе двое детей 2010 и 2020 года рождения, и беременная женщина", - сообщается на сайте.