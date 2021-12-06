Осужденный совершил суицид в колонии в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Тело осужденного было обнаружено в ИК-2 в Тюмени, предварительной причиной смерти назван суицид. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

"3 декабря 2021 года в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области было обнаружено тело осужденного без признаков жизни. Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. Предварительная причина смерти - суицид", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по данному факту в УФСИН России по Тюменской области проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Материалы также переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.