На Ставрополье возбудили второе уголовное дело в отношении экс-замглавы Минстроя края

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбуждено на Ставрополье в отношении бывшего заместителя министра строительства и архитектуры края по факту превышения должностных полномочий. Мужчина подозревается в подписании акта приемки здания больницы, где не были подключены газ, вода, отопление, электричество и дизельная электростанция, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевой прокуратуры.

"По материалам проверки прокуратуры Ставропольского края возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства и архитектуры края. <…> После приемки объекта установлено, что эксплуатация здания участковой больницы в селе Кугульта Грачевского района невозможна. Выявлены многочисленные дефекты, в том числе не были подключены газ, вода, отопление, электричество и дизельная электростанция", - говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, летом 2019 года по результатам аукциона на строительство здания участковой больницы был заключен госконтракт на сумму более 94,2 млн рублей. В декабре 2020 года чиновник подписал акт приемки объекта, согласно документам, здание соответствовало всем необходимым требованиям. В результате бюджету страны был причинен ущерб, соответствующий сумме госконтракта. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Ранее в отношении экс-замглавы Минстроя Ставрополья уже было возбуждено уголовное дело по этой же статье. По данным следствия, при реконструкции городской больницы в Кисловодске чиновник принял решение о пересадке деревьев с территории учреждения, зная о невозможности пересадки. В результате зафиксирована гибель более 2,6 тыс. деревьев, окружающей среде причинен ущерб на сумму более 31 млн рублей.