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На Кубани 13 человек стали фигурантами дела о создании банды по незаконному сбыту лекарств

Следователи и сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых свыше 3,5 тыс. флаконов и 55 тыс. таблеток, содержащих в своем составе 40 кг сильнодействующих веществ

ТАСС, 6 декабря. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 13 жителей Кубани, которые подозреваются в создании преступной группы для незаконного хранения и сбыта лекарств с использованием своего служебного положения. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей Краснодарского края. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем, в том числе с использованием своего служебного положения", - сказала она. По словам Волк, ранее в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Предварительно установлено, что участники группы разработали и реализовали криминальную схему приобретения и доставки в Краснодар крупных партий лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Затем таблетки и капли они сбывали наркозависимым гражданам без рецепта через управляемую фигурантами аптечную сеть. При этом цена в 10 раз превышала установленную государством максимальную розничную стоимость.

"Следователями МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ России и УФСБ России по Краснодарскому краю из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. флаконов и 55 тыс. таблеток, содержащих в своем составе 40 кг сильнодействующих веществ - прегабалин и тропикамид. Проведено более 20 обысков, в ходе которых у задержанных были изъяты денежные средства, а также поддельные штампы медицинских организаций и личные печати врачей, которые планировалось использовать для фальсификации рецептов", - добавила представитель МВД.

Имущество обвиняемых арестовано. Часть фигурантов заключили под стражу, часть находится под домашним арестом.

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