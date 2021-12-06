Чиновницу в ХМАО осудили за мошенничество на 6 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал заместителя директора дирекции особо охраняемых природных территорий Югры виновной в мошенничестве на сумму почти в 6 млн рублей. Она приговорена к четырем годам и двум месяцам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий". Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суд назначил ей наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Он уточнил, что в период с 2015 по 2017 год обвиняемая и другие работники дирекции особо охраняемых природных территорий Югры организовали преступную группу с целью хищения бюджетных средств. Они изготовили фиктивные платежные поручения, в которых завысили суммы, подлежащие выплате в качестве заработной платы, расходов на оплату проезда к месту отдыха, командировочных расходов. В результате бюджету автономного округа причинен материальный ущерб на сумму более 5,9 млн рублей. "Также прокуратурой округа с целью возмещения материального вреда в суд направлено исковое заявление", - отметил собеседник.

Уголовное дело в отношении других четырех работников учреждения находится на рассмотрении в суде, пояснил спикер.