В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый допрос депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина завершился без предъявления обвинения. Как передает корреспондент ТАСС, Рашкин покинул здание СК в Техническом переулке, допрос продолжался около четырех часов.

Как сообщил ТАСС адвокат Константин Лазарев, обвинение их подзащитному не предъявили. И защитник, и Рашкин не стали отвечать на вопросы журналистов, так как дали подписку о неразглашении.

25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами на охоте убил лося. Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, депутат не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.