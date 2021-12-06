Более 50 обысков провели при расследовании дела экс-министра строительства Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 50 обысков произвели в ходе предварительного следствия по делу в отношении экс-министра строительства Ставрополья Алексея Когарлыцкого, обвиняемого в семи преступлениях. Кроме того, арестовано имущество более чем на 20 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами следственного управления СК России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.В ходе предварительного следствия следователем проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей, арестовано имущество обвиняемого на сумму более 20 млн рублей. Следователь СК РФ собрал достаточную доказательственную базу. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Бывший региональный министр обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, в том числе одно приготовление к получению взятки"), двух преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), и ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Организация превышения должностных полномочий"). По данным следствия, с 2017-го по 2019 год Когарлыцкий вступил в сговор с замещавшим должность зампреда кабмина Ставропольского края Александром Золотаревым, получил взятку на сумму более 63 млн рублей от представителей коммерческих организаций "за покровительство при реализации государственных контрактов по строительству трех объектов медицинских учреждений в Ставрополе".

"Кроме того, с декабря 2017 года по март 2018-го чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж", а именно - на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 14 млн рублей", - поясняется на сайте. После чего, по информации СК, Когарлыцкий организовал и руководил исполнением своим заместителем Иваном Якимовым должностного преступления, а именно - подписания не соответствующих действительности документов по вводу в эксплуатацию незавершенного строительного объекта, в результате чего подрядчику не были выплачены 19 млн рублей.

По данным следствия, в декабре 2017 года Когарлыцкий знал, что заключен госконтракт на выполнение инженерных изысканий и разработку документации на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы на сумму свыше 17 млн рублей. При этом он заключил дополнительное соглашение, согласно которому объем работ по этому госконтракту был увеличен на сумму свыше 1,7 млн рублей. Данные денежные средства были перечислены на счет организации, что повлекло за собой хищение бюджетных средств в указанном размере.

"В 2019 года чиновник получил от своих знакомых, в интересах которых он действовал, взятки в виде денег на общую сумму 1 млн рублей, а также в виде техники на общую сумму более 9,6 млн рублей и автомобиля марки Porsche Cayenne S, а также снегоболотохода и автоприцепа", - говорится на сайте СК.