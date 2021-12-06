Подростка проверяют на причастность к убийству 13-летнего мальчика на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи проверяют 16-летнего подростка на причастность к убийству 13-летнего мальчика в Советском округе Ставрополья. Тело ребенка с огнестрельным ранением было обнаружено недалеко от села Нины, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"На причастность к совершению преступления проверяется 16-летний знакомый убитого. По предварительным данным следствия, в 2019 году 16-летний подросток нашел в лесополосе охотничье ружье, о чем никому не сообщил. Днем 5 декабря этого года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону ребенка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подросток испугался произошедшего, скрылся с места происшествия и спрятал ружье. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") и передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

По уголовному делу проведена проверка показаний на месте происшествия, назначено несколько судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.