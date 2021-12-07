В Самаре загорелись торговые павильоны

ТАСС, 7 декабря. Пожарные в Самаре тушат горящие торговые павильоны на площади 600 кв. м. Пожару присвоили высокий уровень сложности, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 04:32 (03:32 мск) 7 декабря 2021 поступило сообщение о пожаре в торговых павильонах по адресу: Самара, Советский район, ул. Ново-Вокзальная, 2а. По прибытии установлено, что происходит горение торговых павильонов на площади 600 кв. м, объявлен ранг <...> - "пожар №2", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших и погибших нет, эвакуация не проводилась. В тушении задействовали более 100 человек и 33 единиц техники.