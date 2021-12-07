На юге Узбекистана произошел взрыв в торговом центре

ТАШКЕНТ, 7 декабря./ТАСС/. Взрыв и вызванный им пожар произошли в торговом центре в городе Денау в Сурхандарьинской области Узбекистана, пострадали девять человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МЧС республики.

"ЧП произошло 7 декабря в 03:57 (01:57 мск) в двухэтажном торговом центре, в результате произошло обрушились стены здания. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возникший после взрыва пожар в 04:25 (02:25 мск)", - говорится в сообщении.

"В результате взрыва пострадали девять человек, все они доставлены в городскую больницу", - уточнили в МЧС. Отмечается, что на место происшествия уже прибыла правительственная комиссия, которую возглавил первый вице-премьер Узбекистана Ачилбой Раматов, началось расследование причин произошедшего.