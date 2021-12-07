Число квартир, пострадавших при взрыве в Новосибирской области, увеличилось до 15

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Число квартир, поврежденных при взрыве газа в городе Тогучине в Новосибирской области, в результате чего пострадал один человек, увеличилось до 15. Жильцы, которые нуждаются в расселении, сейчас размещены в общежитии, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области.

Ранее источник в оперативных службах сообщил ТАСС о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси были повреждены окна и двери в семи квартирах.

"Произошел взрыв газового баллона, пострадал житель 2003 года рождения, он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии в Тогучинской ЦРБ. Пострадало около 15 квартир, те, кому требуется расселение, размещены в общежитии города Тогучина", - приводятся в сообщении слова главы Тогучинского района региона Сергея Пыхтина.

По его словам, сейчас основная задача городских властей - восстановить окна и двери в пострадавших от взрыва квартирах. Между тем, Пыхтин отметил, что инфраструктура, отвечающая за теплоснабжение и водоснабжение, при взрыве не пострадала. В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что сейчас сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка для защиты имущества граждан от мародерства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома поступило в 05:40 местного времени (01:40 мск). Из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами. СК по факту происшествия была организована доследственная проверка. Прокуратура Тогучинского района также инициировала проверку в связи с возгоранием.