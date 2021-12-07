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В Узбекистане борт "Аэрофлота" из-за тумана не смог совершить посадку в аэропорту Ургенча

Самолет перенаправили на запасной аэродром в Нукусе

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1976 из Москвы в Ургенч, из-за сильного тумана во вторник был перенаправлен в город Нукус, столицу республики Каракалпакстан (в составе Узбекистана). Об этом сообщила администрация аэропорта Нукуса.

"Рейс "Аэрофлота" SU1976 по маршруту "Москва - Ургенч" из-за сильного тумана не смог совершить посадку в аэропорту назначения в Ургенче и был перенаправлен на запасной аэродром в Нукусе", - говорится в сообщении.

В настоящее время лайнер с пассажирами находится в международном аэропорту Нукуса в ожидании вылета в Ургенч.

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