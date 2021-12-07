В Якутии возбудили дело о превышении полномочий при строительстве жилья детям-сиротам

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Таттинского района Якутии при строительстве жилья детям-сиротам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве домов для детей-сирот в Таттинском районе республики", - говорится в сообщении.

По данным уголовного дела, в феврале 2014 года по целевой статье районной администрации было выделено свыше 23 млн рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"В августе 2014 года между администрацией района и организацией-подрядчиком заключен муниципальный контракт на указанную сумму на строительство в срок до третьего квартала 2015 года жилого дома под ключ в одном из сел района. Согласно условиям контракта, стоимость строительства являлась фиксированной, не подлежащей пересмотру, однако позже заключенным дополнительным соглашением при отсутствии оснований стоимость контракта была увеличена более чем на 5 млн рублей, при этом изменения не внесены в контракт в установленном порядке", - сказали в СК. Затем районная администрация приняла работы по строительству.

В августе 2019 года администрацией района был заключен новый контракт, работы по нему приняли, однако дом для детей-сирот из-за некачественного строительства не введен в эксплуатацию, а граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, жильем не обеспечены. Расследование продолжается.