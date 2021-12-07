Под Воронежем произошло ДТП с участием 12 автомобилей

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Двенадцать автомобилей столкнулись в ДТП на автотрассе М-4 "Дон" под Воронежем, никто не пострадал. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"Всего в происшествии столкнулись 12 транспортных средств, все они получили механические повреждения, никто <...> не пострадал. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала она.

По данным Куликовой, ДТП произошло во вторник в 08:10 мск на 493-м километре автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе Воронежской области. Как уточнила собеседница агентства, житель Воронежа 1989 года рождения на автомобиле Kia Rio ехал по трассе в сторону Москвы, но не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Двигавшиеся за ним водители попытались уйти от ДТП и совершили маневр, в результате которого столкнулись еще 11 автомобилей, в том числе BMW, Kia Picanto и другие.