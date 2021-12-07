Мать погибшего в казарме ВДВ, обрушившейся в Омске, взыскала с Минобороны 3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Озерский городской суд принял решение взыскать в виде компенсации вреда матери солдата, погибшего в 2015 году при обрушении казармы ВДВ в Омске, с Минобороны России три миллиона рублей. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Камалова.

Обрушение казармы в военном городке Светлом под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 военнослужащих, еще один умер в Омской областной клинической больнице. 19 человек получили травмы, многие стали инвалидами.

"Озерский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы Оксаны Лебедевой к Министерству обороны РФ о возмещении вреда. Суд удовлетворил исковые требования, в пользу истца взыскано 3 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

На сайте фонда "Право матери", который поддерживал данный иск в суде, уточняется, что сын Лебедевой был призван в армию за 20 дней до трагедии. "Рядовой Лебедев был придавлен строительными конструкциями, извлечен по прошествии почти пяти часов и доставлен в больницу. К несчастью, 15 июля 2015 года в связи с синдромом длительного сдавления нижних конечностей тяжелой степени (краш-синдром), Валера скончался", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что при строительстве казармы в 1970-х годах были допущены нарушения. В 2012 году здание было признано аварийным, в нем был проведен капитальный ремонт без составления проектной документации и учета технического состояния здания. Командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы.