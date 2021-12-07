Под Волгоградом задержали пьяного водителя, протаранившего автозаправку

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, протаранившего АЗС в Волгоградской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"60-летний житель Серафимовичского района, управляя с явными признаками алкогольного опьянения автомашиной "ВАЗ-2121", приехал на АЗС, расположенную на пересечении ФАД Р-228 и 3-й Продольной магистрали, и обратился к оператору за приобретением топлива. Женщина-оператор сообщила мужчине о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и о своем намерении проинформировать о данном факте сотрудников ГИБДД. Выйдя из заправочного комплекса, автомобилист сел в салон своей машины и совершил намеренный наезд на входную группу АЗС", - сказали в пресс-службе, добавив, что полицейские задержали водителя.

Сообщается, что в отношении нарушителя составлены административные материалы - он отказался от прохождения медицинского освидетельствования и управлял автомобилем, не имея водительских прав.

Также собран процессуальный материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества").