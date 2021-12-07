Бывшего архитектора Ростова-на-Дону Илюгина осудили условно за превышение полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Ворошиловский суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главного архитектора города Романа Илюгина, который признан виновным в халатности и превышении полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В июне 2020 года Илюгина оправдали по делу о превышении полномочий. Позднее стало известно об уходе Илюгина с занимаемой должности. По данным пресс-службы администрации Ростова-на-Дону, чиновник уволился по собственному желанию. В ноябре 2020 года дело Илюгина поступило в Ворошиловский районный суд города на новое рассмотрение.

"Илюгин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 ("Халатность") и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("О превышении должностных полномочий"). По п. "в" ч. 3 ст. 286 ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на один год", - сказала представитель суда.

По ч. 1 ст. 293 УК РФ суд назначил Илюгину наказание в виде штрафа в сумме 100 тыс. рублей, однако освободил его от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля 2019 года возбудило уголовные дела в отношении бывшего главного архитектора области Алексея Полянского, а также действующего главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги.

Фигурантов дела обвиняли в превышении полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.