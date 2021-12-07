Прокуратура выявила нарушения в трех угольных шахтах Воркуты

СЫКТЫВКАР, 7 декабря. /ТАСС/. Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проверила подземные выработки трех шахт АО "Воркутауголь" в городе Воркуте Республики Коми. Проверены шахты "Комсомольская", "Воркутинская" и "Заполярная", в каждой выявлены нарушения, рассказал ТАСС воркутинский межрайонный прокурор Сергей Данилов.

Масштабные проверки по обеспечению промышленной безопасности при угледобыче проводятся по поручению генерального прокурора РФ после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

"Есть нарушения, которые проявляются каждый день. Есть те, которые носят глобальный характер и требуют длительного времени для устранения, представляют собой угрозу жизни и здоровью людей, таких не выявлено. Так называемые режимные нарушения обнаружены во всех трех шахтах, подземные выработки которых мы проверили, - в "Комсомольской", "Воркутинской" и "Заполярной". Выданы предписания на их устранение, по общему правилу срок - месяц, но требуем, чтобы в нынешних условиях компания устранила быстрее. Серьезных капиталовложений, закупки оборудования для их устранения не требуется", - сообщил ТАСС прокурор.

Характер нарушений

В частности, в подземных выработках шахты "Комсомольской" выявлен ряд нарушений, связанных с необеспечением проектных и паспортных решений в части крепления выработок, подвески труб пожаро-оросительного трубопровода, размещения датчиков автоматического контроля запыленности и другие. В "Воркутинской" нарушали запрет на работу ленточных конвейеров при трении ленточного полотна о неподвижные элементы конвейерного става или крепи, также при неисправных системах подавления пыли. Установлены факты хранения горючих веществ в непредусмотренных для этого местах. Выявлены случаи систематического привлечения работников в две смены подряд.

На "Заполярной" выявлены нарушения, связанные с ненадлежащей эксплуатацией автоматических систем подавления взрывов, обеспечением прохода аварийно-спасательных формирований по горным выработкам, организацией буровых работ по дегазации, размещением датчиков аэрогазового контроля. Обнаружились случаи привлечения горняков к работе без предоставления им еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Одновременно с этим прокуроры провели проверки документов, по результатам выявлены нарушения порядка проведения экспертиз промышленной безопасности, непроведения ремонтно-восстановительных работ. "По всем этим фактам внесено четыре представления, до 9 декабря планируется внесение еще нескольких представлений и возбуждение дел об административных правонарушениях по ст. 9.1 и ст. 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение государственных нормативов требований охраны труда) в отношении юридического лица и его должностных лиц", - сообщил прокурор.

До конца этой недели планируется проверить исполнение требований законодательства об охране труда на шахте "Воргашорская", угольном разрезе "Юнъягинский", а также дать оценку работе поднадзорных органов контроля. Одновременно с этим прокурор начал проводить встречи с трудовыми коллективами шахт, в основном у горняков есть вопросы по поводу различных выплат, предоставления дополнительных отпусков подземным горнорабочим, сообщил прокурор.

Воркутинская межрайонная спецпрокуратура образована и действует в Коми с января 2018 года, ее надзорные полномочия распространяются на угледобывающие предприятия и обслуживающие их организации городов Воркуты и Инты. На данный момент единственная шахта в Инте находится в стадии ликвидации с лета 2018 года. В Воркуте действует АО "Воркутауголь", в составе предприятия четыре подземные шахты, один разрез и несколько вспомогательных предприятий, где занято около 6 тыс. человек.