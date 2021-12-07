Почти 10 тыс. человек остались без электричества в Новгородской области из-за непогоды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 10 тыс. человек в 15 муниципальных районах остались без электричества в Новгородской области из-за непогоды. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 13:00 7 декабря от Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" поступила информация об отключении электроснабжения в 15 муниципальных районах Новгородской области. В зоне отключения электроснабжения находятся 378 населенных пунктов, 6 150 домов с населением 9 458 человек, социально-значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

С 13:30 мск организована работа оперативного штаба главного управления МЧС. В ликвидации последствий задействованы 15 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов (всего 30 человек) и 15 единиц техники.

Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" также направил 79 бригад и 81 единицу спецтехники на ликвидацию последствий непогоды, сообщили в пресс-службе компании. Специалисты вынуждены пробираться к ЛЭП через сугробы и поваленные деревья.