В Париже задержали подозреваемого по делу об убийстве журналиста Хашкаджи

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Французская полиция задержала одного из подозреваемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи - 33-летнего Халеда Ид аль-Утейби. Об этом сообщила во вторник радиостанция RTL.

По ее данным, бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль во вторник утром, где он ожидал посадки на рейс до Эр-Рияда. При нем были документы с соответствующими персональными данными. Тем не менее сейчас власти проводят дополнительную проверку его личности.

Ожидается, что его доставят в прокуратуру Парижа в среду утром, где его уведомят о наличии ордера на его арест. В случае подтверждения личности и добровольного согласия со стороны задержанного Франция передаст его властям Турции, где проходит судебный процесс по данному делу. В противном случае вопрос о его экстрадиции будет решать французский суд.

Журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Радиостанция утверждает, что Халед Ид аль-Утейби находился в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в момент убийства. Он входит в число 20 подданных королевства, которых разыскивают в связи с данным делом по линии Интерпола. Отмечается, что арест произошел на следующий день после визита в Саудовскую Аравию президента Франции Эмманюэля Макрона, где он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.