В Истре ликвидировали открытое горение на складе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Открытое горение на складе в Истре ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 19:50 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

В 14:27 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в складском одноэтажном здании на территории промзоны в деревне Деньково. Внутри хранились стройматериалы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Его площадь составила 10 тыс. кв. м. В тушении участвуют 80 человек и около 30 единиц техники. По данным Главного следственного управления СК по Московской области, при пожаре погиб рабочий склада.

По информации источника ТАСС, внутри склада находятся 20 газовых баллонов, произошло обрушение кровли и одной стены здания.