В Тюмени суд арестовал водителя автобуса, из-за которого погибли два человека

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Водителя автобуса, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения и гибели двух человек, заключили под стражу до 19 января 2022 года. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ишимский районный суд рассмотрел постановление старшего следователя СО МО МВД России "Ишимский" и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Потапова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). <...> По решению суда Константин Потапов будет находиться в СИЗО по 19 января 2022 года", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 20 ноября 2021 года мужчина управлял автобусом KING LONG XMQ 6120 C и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102. В ДТП погибли 19-летний водитель автомобиля и пассажир.