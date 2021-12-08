В Петербурге полиция выявила склад контрафактного пива на экспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Более 18 тыс. бутылок пива популярных брендов с акцизными марками иностранного государства обнаружили полицейские на территории промышленного ангара в Пушкинском районе Петербурга. На месте задержаны восемь рабочих-иностранцев, которые производили маркировку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Владелец партии алкогольной продукции - коммерческая фирма, директор которой не смог предоставить полиции документы, подтверждающие законность происхождения и самой продукции и акцизных марок", - сказано в сообщении.

Полиция выяснила, что продукция была промаркирована акцизными марками того же государства, гражданами которого были подсобные рабочие - для поставки в эту страну и предназначалась партия. При проверке со склада на 671-м км Московского шоссе было изъято 917 коробок с более чем 18 тыс. бутылок пива общим объемом свыше 8 тыс. литров.

Рабочих доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания (проживания) в России). В отношении коммерческой фирмы возбуждено административное расследование.