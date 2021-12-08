Суд в Тюмени лишил "свидетелей Иеговы" участка земли и здания

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Участники организации "свидетелей Иеговы" в городе Сургуте и объединение "свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ) по приговору суда лишились земельного участка и здания в Тюмени. Об этом в среду сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

"Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования от 2017 года, заключенный между запрещенными на территории РФ религиозными организациями: Свидетели Иеговы в городе Сургуте и объединением Свидетелей Иеговы, о безвозмездной передаче земельного участка общей площадью 960 кв. м и нежилого здания общей площадью 319,7 кв. м по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 115, строение 1", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что своим решением суд прекратил право собственности местной религиозной организации "свидетелей Иеговы" в Сургуте и исключил из единого государственного реестра недвижимости запись об этом. Земля и строение переданы в собственность государства.

Решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года ликвидированы религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации (в том числе Свидетели Иеговы в городе Сургуте. Имущество ликвидируемой религиозной организации после удовлетворения требований кредиторов должно быть обращено в собственность РФ. Свидетели Иеговы обжаловали решение Верховного Суда, однако безрезультатно.