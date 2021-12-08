Защита Любови Соболь подала кассацию на приговор по делу о санитарных нормах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь подала кассационную жалобу на ее приговор по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы, который выносил приговор в отношении осужденной.

"В суд поступила кассационная жалоба защиты Соболь", - сказали в суде.

3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.

После этого прокуратура обжаловала приговор и попросила запретить Соболь покидать пределы Москвы. Мосгорсуд признал законным требование надзорного ведомства и запретил ей покидать столицу. В остальной части решение суда было оставлено без изменения.