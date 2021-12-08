СМИ: задержанный в связи с убийством Хашкаджи оказался однофамильцем подозреваемого

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Подданный Саудовской Аравии, который был задержан в Париже в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, оказался однофамильцем подозреваемого. Об этом сообщил в среду сайт газеты Le Figaro.

По сведениям издания, об этом должна объявить в ближайшее время прокуратура Парижа. Согласно информации газеты, задержанный будет освобожден в течение ближайших 24 часов.

Во вторник радиостанция RTL сообщила о задержании в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль 33-летнего подданного Саудовской Аравии Халеда Ид аль-Утейби по делу об убийстве Хашкаджи. Посольство Саудовской Аравии во Франции в свою очередь потребовало немедленно освободить соотечественника. В распространенном дипмиссией в ночь на среду сообщении отмечалось, что судебные инстанции Саудовской Аравии уже вынесли приговоры в отношении всех, кто, как было доказано, участвовал в убийстве Хашкаджи.

Журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены 7 сентября прошлого года в Саудовской Аравии. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке". Имена осужденных не разглашались.