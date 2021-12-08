Дело националистов Тихонова и Хасис пересмотрят в кассации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России проведет пересмотр в кассационной инстанции дела националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил отменить кассационное определение Верховного суда в отношении Тихонова и Хасис и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение", - сказала собеседница агентства.

Ранее защита сообщала о передаче дела на пересмотр в апелляционную инстанцию. В кассации приговор может быть отменен, изменен или признан законным. Кассационная инстанция проверяет соблюдение законности судопроизводства без исследования доказательств.

Мера пресечения Тихонову и Хасис в виде содержания под стражей продлена до 8 марта 2022 года. Дата слушаний пока не назначена.

В феврале этого года Европейский суд признал, что российский суд нарушил статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда рассматривал дело Тихонова и Хасис. По мнению Страсбургского суда, присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор в отношении националистов. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис денежной компенсации.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. Последствии Тихонов дал признательные показания в том, что был одним из лидеров так называемой Боевой организации русских националистов и принимал участие в серии убийств на почве идеологической и расовой ненависти.