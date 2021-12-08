Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу Минкультуры Крыма Новосельскую по делу о коррупции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд решил оставить решение первой инстанции по мере пресечения Новосельской в силе, ее жалоба отклонена", - сказали в суде.

Суд арестовал Новосельскую 19 ноября до 17 января 2022 года. Ей предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Уже после ареста обвиняемая была отправлена в отставку с поста главы Минкультуры республики в связи с утратой доверия.

После следственных действий в Крыму Новосельскую этапировали в Москву. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски. Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляла с февраля 2014 года.