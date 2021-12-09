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Суд оправдал экс-зампреда правительства Камчатки по делу о взяточничестве

Обвинение планирует обжаловать решение суда по делу Валерия Карпенко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Городской суд Петропавловска-Камчатского в четверг оправдал бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в суде.

"Валерий Карпенко оправдан", - уточнили в суде.

По версии следствия, в 2016 году Карпенко за общее покровительство получил от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 млн рублей в виде безвозмездного строительства сети водоснабжения к своему дому в поселке Термальный Елизовского района. Карпенко на посту зампреда курировал социальные направления работы, в том числе здравоохранение.

По этому же делу проходил экс-начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Минцева суд также оправдал.

Сторона обвинения планирует обжаловать решение городского суда в вышестоящей инстанции.

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