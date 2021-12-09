На востоке Доминиканской Республики изъяли более 280 кг кокаина

ГАВАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли партию кокаина массой около 280 кг у побережья провинции Ла-Альтаграсия на востоке страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

По его данным, груз находился на борту катера, направлявшегося в республику из Южной Америки. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски причастных к контрабанде наркотиков.

Доминиканская Республика стала одним из крупных пунктов переправки наркотиков в США и Европу. За последний год правоохранительные органы конфисковали более 2 т наркотиков в разных городах и портах страны. В незаконный бизнес, по официальной статистике, вовлечены как доминиканцы, так и граждане других государств.