В Кировской области сошел с рельсов поезд с железобетонными изделиями

ТАСС, 9 декабря. Тепловоз и вагоны сошли с рельсов на перегоне в Кировской области. Информация о задержке поездов уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"09 декабря в 06:05 в ОДС ЦУКС поступило сообщение, что на перегоне Киров-Котласский - Чухломинский произошел сход тепловоза и, предварительно, шести вагонов грузового состава. Разлива горючего нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в вагонах находились железобетонные изделия. По данным пресс-службы, пострадавших нет. Информация о задержке поездов уточняется.

"Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены восстановительные поезда", - сообщает пресс-служба.