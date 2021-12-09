Дело экс-губернатора Белозерцева о взятках связано с контрактами по борьбе с ковидом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о взятках в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля связано, в том числе, с предоставлением конкурентных преимуществ на аукционах контрактов по оказанию медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"В ходе мероприятий установлено, что Борис и Евгения Шпигель с Антоном Колосковым за обеспечение конкурентных преимуществ в проведении аукционов по оказанию услуг медицинским учреждениям региона, в том числе в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекции COVID-19, через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова передавали Белозерцеву взятки в виде автомобиля Mercedes Benz V250D 4 MATIC стоимостью более 5 млн рублей, формально находящегося в лизинге ООО "Биотэк"; наручных часов "Breguet" стоимостью не менее 5 млн рублей, и крупных денежных сумм", - сказал он.

Курносенко напомнил, что уголовное дело в отношении председателя совета директоров фармацевтического холдинга - группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его супруги Евгении (ч. 5. ст. 291 УК РФ "Дача взятки"), губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (ч. 6. 290 УК РФ "Получение взятки"), а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова возбуждено в марте этого года. В рамках дела также проходят водитель губернатора Пензенской области Геннадий Марков и родной брат супруги Белозерцева, замдиректора бюджетного учреждения правительства области Федор Федотов (ч. 4. ст. 291.1 УК РФ "Посредничество при даче взятки").

В настоящее время все фигуранты дела арестованы. По данным СК, с января по сентябрь 2020 года глава Пензенской области получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей.