Суд в Новосибирске продлил на полгода арест журналисту, подозреваемому в мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил на полгода арест журналисту Николаю Сальникову, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте суда.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 08.12.2021 года продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Сальникова Н. В. на шесть месяцев, то есть до 30.05.2022", - говорится в сообщении.

В апреле Сальников был отпущен под домашний арест. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он нарушил условия содержания под домашним арестом и был арестован в другом регионе. После этого суд вновь арестовал его.

Как сообщал ранее источник ТАСС в правоохранительных органах, дело связано с фильмом-расследованием Сальникова о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями городской и региональной власти. Сальников опубликовал фильм в интернете, но через некоторое время удалил его, пояснив, что в сеть попала незавершенная версия расследования. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. О предполагаемой роли бывшего кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмена Сергея Проничева - второго фигуранта дела - в совершении преступления источник не сообщил. В конце апреля стало известно о третьем фигуранте дела - бывшем медиаменеджере и журналисте Евгении Кузьменко.

Сальников до 2019 года работал на новосибирском телеканале ОТС. Он уволился после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири. Баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области в сентябре 2020 года, но не прошел в него.