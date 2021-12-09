На Камчатке у самолета Як-40 разрушилась стойка шасси при заходе на посадку

ТАСС, 9 декабря. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента в аэропорту Петропавловск-Камчатского, где при посадке у Як-40 разрушилась правая стойка шасси. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"9 декабря в 16:30 (07:30 мск) после посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у воздушного судна Як-40, принадлежащего АО "Камчатское авиационное предприятие" и выполнявшего рейс по маршруту "Тиличики - Петропавловск-Камчатский", произошло разрушение внешнего пневматика правой стойки шасси. На борту находились три пассажира и четыре члена экипажа, которые не пострадали, фюзеляж судна не поврежден", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуратура проверит происшествие с самолетом Л-410, который 9 декабря в камчатском аэропорту Тигиль выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером. Пострадавших и повреждений также нет. Рейс отправлялся по маршруту Тигиль - Петропавловск-Камчатский.

"По данным фактам Камчатской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - следует из сообщения.