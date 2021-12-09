Защита обжаловала приговор супруги мэра Томска Кляйна за нападение на силовика при обысках

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты жены мэра Томска Галины Кляйн, осужденной в конце ноября за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. Защита просит смягчить наказание в виде условного срока и назначить вместо него штраф, сообщил ТАСС адвокат Александр Холодов.

"Подали жалобу. Будем просить то же наказание, что и в суде первой инстанции. Мы же не просим прекратить дело, мы не оспариваем вину, мы просим смягчить наказание с учетом всех обстоятельств по делу", - сказал собеседник агентства.

В конце ноября кировский районный суд Томска признал Галину Кляйн виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Судом установлено, что в ноябре 2020 года Галина Кляйн нанесла ссадину на шее сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для проведения обысков по делу мэра Томска Ивана Кляйна.

Во время прений защита просила назначить минимально возможное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") в виде штрафа, ссылаясь на минимальную общественную опасность деяния, состояние здоровья подсудимой, а также ее положительную характеристику и раскаяние.

О деле Кляйна

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.