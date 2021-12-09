В Петербурге учителя биологии подозревают в развращении детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Учитель биологии, преподающий в одной из школ Московского района Санкт-Петербурга, задержан сотрудниками уголовного розыска по подозрению в развратных действиях в отношении подростков. Ранее 43-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что 5 октября и 9 ноября в одно и то же время с 16 до 18 часов в помещении кабинета биологии в школе совершил развратные действия в отношении двух 13-летних мальчиков", - рассказал собеседник агентства.

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу подтвердили факт задержания мужчины и сообщили, что в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, проверяется информация о совершении подозреваемым ряда аналогичных преступлений. Как сообщили в городских СМИ, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по 135-й статье в 2008 году. Тогда он получил условное наказание в виде двух лет лишения свободы.