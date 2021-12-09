Защита обжаловала приговор бывшему схиигумену Сергию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Защита в четверг обжаловала приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов), осужденному на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила жалоба на приговор в отношении Романова", - сказала собеседница агентства.

Жалоба будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Дата рассмотрения пока не назначена.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Согласно выводам следствия, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, вышел на свободу в конце 1990-х годов.