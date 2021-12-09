Экс-главу АО "Транснефть - Верхняя Волга" заключили под стражу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший гендиректор АО "Транснефть - Верхняя Волга" Юрий Левин заключен под стражу по делу о получении взятки в крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"9 декабря 2021 года судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении генерального директора АО "Транснефть - Верхняя Волга", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователем 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Транснефть - Верхняя Волга".

На сайте компании генеральным директором акционерного общества значился Юрий Левин. Источник ТАСС подтвердил, что задержанным является именно он. Позднее в компании заявили, что новым руководителем назначен Виктор Александров, работавший до назначения главным инженером.

По данным сайта компании, "Транснефть - Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть" (до июня 2016 года - ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"). Основными задачами общества являются прием и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.