Жену обвиняемого в хищениях владельца сети "Рив Гош" Мейера отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Московский суд Санкт-Петербурга на два месяца отправил под домашний арест Инну Мейер, жену ранее заключенного под стражу владельца розничной сети "Рив Гош" и экс-совладельца ритейлера "Юлмарт" Августа Мейера. Оба фигуранта обвиняются в мошенничестве на сумму более 2,4 млрд рублей, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода). Срок меры - 7 февраля 2022 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что до этого времени женщине запрещено покидать квартиру (за исключением прогулок), использовать интернет и другие средства связи, а также общаться с кем-либо, кроме родственников, адвоката и следователя.

8 декабря Инна Мейер и ее муж были задержаны по подозрению в хищении более 2,4 млрд рублей, в этот же день им предъявили обвинение. 9 декабря Август Мейер был арестован на два месяца. Сообщается, что оба фигуранта не признали вины. Каким образом Мейеры совершили вменяемое им преступление, не уточняется.

Ходатайство об аресте Инны Мейер следствие обосновало тем, что женщина не имеет официального источника дохода, является гражданкой двух иностранных государств, многократно выезжала за пределы РФ на долгое время, а следовательно, может скрыться. Кроме того, она осведомлена о местах проживания, номерах телефонов свидетелей по ее уголовному делу, поэтому через личные взаимоотношения могла бы воздействовать на них путем угроз, шантажа либо подкупа. Инна Мейер и ее адвокат просили о более мягкой мере, отметив, что ни один из потерпевших на допросе не указал прямо на причастность женщины к преступлениям.

Также в пресс-службе судов сообщили, что в ближайшее время суд может отправить под домашний арест Елену Стрельцову, генерального директора ООО "Биг бокс". Известно, что она была деловым партнером Августа Мейера по проекту "Оптоклуб "Ряды" и кондитерскому объединению "Любимый край".

По данным СМИ, нынешнее уголовное дело связано с хищениями средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт". С 2017 года обвиняемым по его первому эпизоду проходил другой совладелец "Юлмарта" - Дмитрий Костыгин, однако ему статью позже переквалифицировали на "причинение ущерба без признаков хищения" (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В 2017 году фигуранта поместили под домашний арест, а в 2018-м бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей.